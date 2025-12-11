https://ria.ru/20251211/chp-2061371383.html
В Приморье более двух тысяч человек остались без света
В Приморье более двух тысяч человек остались без света - РИА Новости, 11.12.2025
В Приморье более двух тысяч человек остались без света
Специалисты устраняют аварию на подстанции в Приморье, оставившую без света свыше 2 тысяч человек, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:05:00+03:00
2025-12-11T14:05:00+03:00
2025-12-11T14:05:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251210/angarsk-2060999233.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье более двух тысяч человек остались без света
В Приморье более 2 тыс человек остались без света из-за аварии на подстанции
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на подстанции в Приморье, оставившую без света свыше 2 тысяч человек, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в четверг утром. "На подстанции "Надеждинская" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 2 тысяч жителей села Вольно-Надеждинское. Отключения коснулись 28 многоквартирных и 300 частных домов. Надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин, отметили в надзорном ведомстве.
В Вольно-Надеждинском утром было 11 градусов мороза, вечером минус 13 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 16 градусов.