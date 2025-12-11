В Приморье более двух тысяч человек остались без света

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на подстанции в Приморье, оставившую без света свыше 2 тысяч человек, сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, авария произошла в четверг утром. "На подстанции "Надеждинская" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 2 тысяч жителей села Вольно-Надеждинское. Отключения коснулись 28 многоквартирных и 300 частных домов. Надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин, отметили в надзорном ведомстве.