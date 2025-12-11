Рейтинг@Mail.ru
В Приморье более двух тысяч человек остались без света - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/chp-2061371383.html
В Приморье более двух тысяч человек остались без света
В Приморье более двух тысяч человек остались без света - РИА Новости, 11.12.2025
В Приморье более двух тысяч человек остались без света
Специалисты устраняют аварию на подстанции в Приморье, оставившую без света свыше 2 тысяч человек, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:05:00+03:00
2025-12-11T14:05:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251210/angarsk-2060999233.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье более двух тысяч человек остались без света

В Приморье более 2 тыс человек остались без света из-за аварии на подстанции

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на подстанции в Приморье, оставившую без света свыше 2 тысяч человек, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в четверг утром. "На подстанции "Надеждинская" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 2 тысяч жителей села Вольно-Надеждинское. Отключения коснулись 28 многоквартирных и 300 частных домов. Надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин, отметили в надзорном ведомстве.
В Вольно-Надеждинском утром было 11 градусов мороза, вечером минус 13 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 16 градусов.
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ близка к нормативу
10 декабря, 05:14
 
ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала