https://ria.ru/20251211/chp-2061347774.html
ЧП с погибшими в пермском политехе произошло при лабораторных испытаниях
ЧП с погибшими в пермском политехе произошло при лабораторных испытаниях - РИА Новости, 11.12.2025
ЧП с погибшими в пермском политехе произошло при лабораторных испытаниях
ЧП в здании пермского политеха произошло при испытаниях изделия, разрешилось колесо турбины, его фрагменты пробили защиту, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:01:00+03:00
2025-12-11T13:01:00+03:00
2025-12-11T13:01:00+03:00
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251211/perm-2061325753.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
ЧП с погибшими в пермском политехе произошло при лабораторных испытаниях
РИА Новости: ЧП с погибшими в пермском политехе произошло при испытаниях изделия