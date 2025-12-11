https://ria.ru/20251211/chp-2061322871.html
Из-за ЧП в Пермском политехническом университете пострадали три человека
Из-за ЧП в Пермском политехническом университете пострадали три человека - РИА Новости, 11.12.2025
Из-за ЧП в Пермском политехническом университете пострадали три человека
Трое человек пострадали при ЧП в одном из учебных корпусов пермского политехнического университета, они в стабильном состоянии, сообщает министерство... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:38:00+03:00
2025-12-11T11:38:00+03:00
2025-12-11T11:43:00+03:00
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
https://ria.ru/20251211/perm-2061322408.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
Из-за ЧП в Пермском политехническом университете пострадали три человека
Пострадавшие из-за аварии в ПНИПУ находятся в стабильном состоянии