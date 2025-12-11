В "Читай-городе" опровергли сообщения о продаже "Конституции для зумеров"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объединенная розничная сеть "Читай-город - Буквоед" опровергла РИА Новости сообщения о продаже в книжных магазинах сети "Конституции для зумеров", уточнив, что текст Конституции не может изменяться.

Ранее в Telegram-канале " Новости Москвы " появилось сообщение, что якобы в магазине "Читай-город" представлена "Конституция для зумеров", где документ страны изложен молодежным сленгом.

"В ОРС "Читай-город — Буквоед" данная книга не представлена", - сообщили в пресс-службе.

Также в сети добавили, что любое издание должно содержать точную копию официального текста Конституции Российской Федерации.