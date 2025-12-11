https://ria.ru/20251211/chitaj-gorod-2061320542.html
В "Читай-городе" опровергли сообщения о продаже "Конституции для зумеров"
В "Читай-городе" опровергли сообщения о продаже "Конституции для зумеров" - РИА Новости, 11.12.2025
В "Читай-городе" опровергли сообщения о продаже "Конституции для зумеров"
Объединенная розничная сеть "Читай-город - Буквоед" опровергла РИА Новости сообщения о продаже в книжных магазинах сети "Конституции для зумеров", уточнив, что... РИА Новости, 11.12.2025
общество
В "Читай-городе" опровергли сообщения о продаже "Конституции для зумеров"
"Читай-город - Буквоед" опроверг сообщения о продаже "Конституции для зумеров"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объединенная розничная сеть "Читай-город - Буквоед" опровергла РИА Новости сообщения о продаже в книжных магазинах сети "Конституции для зумеров", уточнив, что текст Конституции не может изменяться.
Ранее в Telegram-канале "Новости Москвы
" появилось сообщение, что якобы в магазине "Читай-город" представлена "Конституция для зумеров", где документ страны изложен молодежным сленгом.
"В ОРС "Читай-город — Буквоед" данная книга не представлена", - сообщили в пресс-службе.
Также в сети добавили, что любое издание должно содержать точную копию официального текста Конституции Российской Федерации.
"К Конституции могут быть выпущены комментарии, справочная информация и дополнительные материалы, но сам текст главного закона страны должен оставаться неизменным", - приводятся слова коммерческого директора ОРС "Читай-город — Буквоед" Инны Касеновой.