Число погибших в Камбодже в ходе конфликта с Таиландом возросло до десяти - РИА Новости, 11.12.2025
09:52 11.12.2025
Число погибших в Камбодже в ходе конфликта с Таиландом возросло до десяти
в мире
камбоджа
таиланд
куала-лумпур
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
в мире, камбоджа, таиланд, куала-лумпур, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Куала-Лумпур, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число погибших среди гражданского населения Камбоджи в ходе пограничного конфликта с Таиландом возросло до 10, еще 60 человек получили ранения, сообщает камбоджийское министерство обороны.
Ранее сообщалось о шести погибших мирных жителях и 46 раненых.
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов
9 декабря, 10:10
"Жертвами стали 10 мирных жителей (включая одного младенца) и 60 раненых среди гражданского населения", - сказано в сообщении ведомства в социальных сетях.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Машины скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ: в конфликте с Камбоджей погибло восемь военных Таиланда
Вчера, 05:34
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ВС Таиланда сообщили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей
9 декабря, 08:16
 
В миреКамбоджаТаиландКуала-ЛумпурОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
