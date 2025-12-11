Число погибших в Камбодже в ходе конфликта с Таиландом возросло до десяти

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число погибших среди гражданского населения Камбоджи в ходе пограничного конфликта с Таиландом возросло до 10, еще 60 человек получили ранения, Число погибших среди гражданского населения Камбоджи в ходе пограничного конфликта с Таиландом возросло до 10, еще 60 человек получили ранения, сообщает камбоджийское министерство обороны.

Ранее сообщалось о шести погибших мирных жителях и 46 раненых.

"Жертвами стали 10 мирных жителей (включая одного младенца) и 60 раненых среди гражданского населения", - сказано в сообщении ведомства в социальных сетях.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.