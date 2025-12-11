https://ria.ru/20251211/chislo-2061295837.html
Число погибших в Камбодже в ходе конфликта с Таиландом возросло до десяти
2025-12-11T09:52:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Число погибших среди гражданского населения Камбоджи в ходе пограничного конфликта с Таиландом возросло до 10, еще 60 человек получили ранения, сообщает
камбоджийское министерство обороны.
Ранее сообщалось о шести погибших мирных жителях и 46 раненых.
"Жертвами стали 10 мирных жителей (включая одного младенца) и 60 раненых среди гражданского населения", - сказано в сообщении ведомства в социальных сетях.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда
и Камбоджи
произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами в октябре в Куала-Лумпуре
в присутствии лидеров США
и Малайзии
.