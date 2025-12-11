https://ria.ru/20251211/cheboksary-2061493429.html
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
чебоксары
2025
