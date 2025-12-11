https://ria.ru/20251211/butyagin-2061540899.html
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина - РИА Новости, 11.12.2025
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
Задержанный в Польше российский ученый Александр Бутягин невиновен, предъявленные ему претензии - бессмысленны, соответствующие доказательства собраны и будут... РИА Новости, 11.12.2025
республика крым
александр бутягин
украина
польша
в мире
республика крым
украина
польша
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
РИА Новости: Институт археологии собрал разрешения Бутягина на раскопки в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Задержанный в Польше российский ученый Александр Бутягин невиновен, предъявленные ему претензии - бессмысленны, соответствующие доказательства собраны и будут переданы в Эрмитаж, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко.
Ранее стало известно о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
"Александр Михайлович работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Крыма. Мы собрали все документы, весь фактический материал, в том числе разрешения на раскопки в Крыму, выданные украинской стороной, и передадим их в Эрмитаж", - сказал Майко.
По его словам, все отчеты о проведенных раскопках и открытые листы есть среди прочего в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве
.
"В этих отчетах есть справки о всех полученных в ходе раскопок материалах. Все находки, обнаруженные Александром Михайловичем в процессе раскопок, находятся у нас в Крыму и пополнили музейных фонд в основном в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи
. Предъявлять ему какие-то претензии просто бессмысленно", - сказал Майко.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.