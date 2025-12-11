Рейтинг@Mail.ru
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061540899.html
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина - РИА Новости, 11.12.2025
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
Задержанный в Польше российский ученый Александр Бутягин невиновен, предъявленные ему претензии - бессмысленны, соответствующие доказательства собраны и будут... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:52:00+03:00
2025-12-11T23:52:00+03:00
республика крым
александр бутягин
украина
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_89d5a570fedd15722bbfcf3a74bf8d62.jpg
https://ria.ru/20251211/zaderzhanie-2061372992.html
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061378713.html
республика крым
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:151:1280:1111_1920x0_80_0_0_978f493698fedd5d20cd40be04e883f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, александр бутягин, украина, польша, в мире
Республика Крым, Александр Бутягин, Украина, Польша, В мире
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина

РИА Новости: Институт археологии собрал разрешения Бутягина на раскопки в Крыму

© Фото : Государственный ЭрмитажАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Государственный Эрмитаж
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Задержанный в Польше российский ученый Александр Бутягин невиновен, предъявленные ему претензии - бессмысленны, соответствующие доказательства собраны и будут переданы в Эрмитаж, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко.
Ранее стало известно о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
Вчера, 14:08
"Александр Михайлович работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Крыма. Мы собрали все документы, весь фактический материал, в том числе разрешения на раскопки в Крыму, выданные украинской стороной, и передадим их в Эрмитаж", - сказал Майко.
По его словам, все отчеты о проведенных раскопках и открытые листы есть среди прочего в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве.
"В этих отчетах есть справки о всех полученных в ходе раскопок материалах. Все находки, обнаруженные Александром Михайловичем в процессе раскопок, находятся у нас в Крыму и пополнили музейных фонд в основном в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи. Предъявлять ему какие-то претензии просто бессмысленно", - сказал Майко.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Стало известно, какой срок грозит задержанному в Польше археологу Бутягину
Вчера, 14:23
 
Республика КрымАлександр БутягинУкраинаПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала