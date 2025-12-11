Стало известно, какой срок грозит задержанному в Польше археологу Бутягину

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Задержанному в Польше российскому ученому Александру Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости Окружной прокуратуры Варшавы.

Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму

"Я могу только подтвердить, что россиянин Александр Б. задержан по запросу правоохранительных органов Украины. Из того, что нам известно на данный момент, на Украине его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - рассказал представитель варшавской прокуратуры.

Он уточнил, что польская сторона ожидает из Украины дополнительных материалов по данному делу, чтобы рассмотреть по существу запрос об экстрадиции.

Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.