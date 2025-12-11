Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был объявлен правоохранительными органами Украины в розыск за проведение археологических раскопок в Крыму, свидетельствуют данные розыскной базы правоохранительных органов, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Ранее РИА Новости сообщало, что известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа Бутягина задержали 4 декабря в Польше якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Бутягин был объявлен Украиной в розыск в 2024 году.

Как утверждается в материалах розыска, Бутягин обвиняется по части 4 статьи 298 КК Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".