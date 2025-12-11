https://ria.ru/20251211/butyagin-2061357117.html
Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина
Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина - РИА Новости, 11.12.2025
Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина
Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был объявлен правоохранительными органами Украины в розыск за проведение...
2025-12-11T13:23:00+03:00
2025-12-11T13:23:00+03:00
2025-12-11T14:26:00+03:00
украина
польша
республика крым
александр бутягин
украина
польша
республика крым
Новости
ru-RU
Украина, Польша, Республика Крым, Александр Бутягин
РИА Новости: Украина объявила Бутягина в розыск за раскопки в Крыму
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был объявлен правоохранительными органами Украины в розыск за проведение археологических раскопок в Крыму, свидетельствуют данные розыскной базы правоохранительных органов, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало, что известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа Бутягина задержали 4 декабря в Польше
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Бутягин был объявлен Украиной
в розыск в 2024 году.
Как утверждается в материалах розыска, Бутягин обвиняется по части 4 статьи 298 КК Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".
На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.