Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина
13:23 11.12.2025 (обновлено: 14:26 11.12.2025)
Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина
Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был объявлен правоохранительными органами Украины в розыск за проведение... РИА Новости, 11.12.2025
украина, польша, республика крым, александр бутягин
Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был объявлен правоохранительными органами Украины в розыск за проведение археологических раскопок в Крыму, свидетельствуют данные розыскной базы правоохранительных органов, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало, что известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа Бутягина задержали 4 декабря в Польше якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Бутягин был объявлен Украиной в розыск в 2024 году.
Как утверждается в материалах розыска, Бутягин обвиняется по части 4 статьи 298 КК Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".
На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Захарова назвала задержание Бутягина в Польше политизированным
