Задержанный в Польше Бутягин был объявлен Киевом в розыск в 2024 году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин уже год числится в розыске украинской национальной полиции, свидетельствуют данные розыскной базы правоохранительных органов, которая есть в распоряжении РИА Новости.

На сайте Эрмитажа говорится, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.