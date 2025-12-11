https://ria.ru/20251211/butyagin-2061353567.html
Задержанный в Польше Бутягин был объявлен Киевом в розыск в 2024 году
Задержанный в Польше Бутягин был объявлен Киевом в розыск в 2024 году - РИА Новости, 11.12.2025
Задержанный в Польше Бутягин был объявлен Киевом в розыск в 2024 году
Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин уже год числится в розыске украинской национальной полиции, свидетельствуют... РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин уже год числится в розыске украинской национальной полиции, свидетельствуют данные розыскной базы правоохранительных органов, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало, что известного российского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина задержали 4 декабря в Польше
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. На сайте украинской нацполиции с 18 декабря 2024 года Бутягин значится как личность, которая "скрывается от органов досудебного расследования".
На сайте Эрмитажа говорится, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.