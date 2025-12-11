https://ria.ru/20251211/butyagin-2061325465.html
Адвокат обжаловал решение об аресте россиянина Бутягина в Польше
2025-12-11T11:49:00+03:00
2025-12-11T11:49:00+03:00
2025-12-11T14:26:00+03:00
ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Адвокат обжаловал решение польского суда об аресте российского ученого Александра Бутягина, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
.
«
"Сразу после задержания суд временно арестовал его на 40 дней. Адвокат обжаловал это решение", - рассказал Ордаш.
По словам Ордаша, суд жалобу пока не рассмотрел.
На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря Археологической комиссии Эрмитажа.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько которых посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.