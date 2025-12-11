Адвокат обжаловал решение об аресте россиянина Бутягина в Польше

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Адвокат обжаловал решение польского суда об аресте российского ученого Александра Бутягина, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму

« "Сразу после задержания суд временно арестовал его на 40 дней. Адвокат обжаловал это решение", - рассказал Ордаш.

По словам Ордаша, суд жалобу пока не рассмотрел.

На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря Археологической комиссии Эрмитажа.