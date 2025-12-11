Рейтинг@Mail.ru
Адвокат обжаловал решение об аресте россиянина Бутягина в Польше
11:49 11.12.2025 (обновлено: 14:26 11.12.2025)
Адвокат обжаловал решение об аресте россиянина Бутягина в Польше
Адвокат обжаловал решение польского суда об аресте российского ученого Александра Бутягина, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше... РИА Новости, 11.12.2025
Адвокат обжаловал решение об аресте россиянина Бутягина в Польше

© Фото : РИА Новости КрымАлександр Бутягин
© Фото : РИА Новости Крым
Александр Бутягин. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Адвокат обжаловал решение польского суда об аресте российского ученого Александра Бутягина, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
"Сразу после задержания суд временно арестовал его на 40 дней. Адвокат обжаловал это решение", - рассказал Ордаш.
По словам Ордаша, суд жалобу пока не рассмотрел.
На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря Археологической комиссии Эрмитажа.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько которых посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.
СМИ: задержанную ICE родственницу Левитт отпустят под залог
9 декабря, 02:28
 
