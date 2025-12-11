Рейтинг@Mail.ru
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 11.12.2025 (обновлено: 16:49 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/butjagin-2061432589.html
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг - РИА Новости, 11.12.2025
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг
Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин должен был выйти на работу в четверг после отпуска, сообщила пресс-служба Эрмитажа, сотрудником... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:37:00+03:00
2025-12-11T16:49:00+03:00
польша
украина
республика крым
александр бутягин
в мире
варшава
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20251211/chp-2061429367.html
польша
украина
республика крым
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, республика крым, александр бутягин, в мире, варшава, государственный эрмитаж
Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин, В мире, Варшава, Государственный Эрмитаж
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг

У задержанного в Варшаве археолога Эрмитажа Бутягина в среду закончился отпуск

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин должен был выйти на работу в четверг после отпуска, сообщила пресс-служба Эрмитажа, сотрудником которого он является.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
«
"Александр Михайлович Бутягин, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, находился в отпуске и сегодня не вышел на работу. Сегодня же из сообщений польской прессы стало известно, что задержан некий археолог из Эрмитажа", - говорится в сообщении.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
Вчера, 16:30
 
ПольшаУкраинаРеспублика КрымАлександр БутягинВ миреВаршаваГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала