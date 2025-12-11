https://ria.ru/20251211/butjagin-2061432589.html
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг
Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин должен был выйти на работу в четверг после отпуска, сообщила пресс-служба Эрмитажа
польша
украина
республика крым
александр бутягин
в мире
варшава
государственный эрмитаж
польша
украина
республика крым
варшава
2025
Новости
Бутягин должен был выйти на работу после отпуска в четверг
У задержанного в Варшаве археолога Эрмитажа Бутягина в среду закончился отпуск