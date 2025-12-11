Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании украли более 600 экспонатов из музея
15:33 11.12.2025
В Великобритании украли более 600 экспонатов из музея
В Великобритании украли более 600 экспонатов из музея
Грабители в Великобритании украли более 600 ценных артефактов из коллекции музея Бристоля, сообщила в четверг полиция Эйвона и Сомерсета. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:33:00+03:00
2025-12-11T15:34:00+03:00
Великобритания, Бристоль (город)
В Великобритании украли более 600 экспонатов из музея

Грабители вынесли более 600 артефактов из Бристольского музея

Полицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости. Грабители в Великобритании украли более 600 ценных артефактов из коллекции музея Бристоля, сообщила в четверг полиция Эйвона и Сомерсета.
"В четверг, 25 сентября, между 01.00 и 02.00 часами ночи (03.00 и 04.00 мск) группа из четырех неизвестных мужчин проникла в здание в районе Камберленд-роуд в Бристоле. В здании размещались экспонаты из коллекции Бристольского музея, посвященной Британской империи и британскому Содружеству. Преступники забрали более 600 различных предметов", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Полиция отметила, что украденные артефакты имели "значительную культурную ценность", многие из них были пожертвованы музею.
Правоохранители опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно предполагаемых грабителей, и попросили помощи у граждан в установлении их личностей.
Музей Дом просвещения Дени Дидро во Франции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре
22 октября, 13:49
 
