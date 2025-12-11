В Великобритании украли более 600 экспонатов из музея

ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости. Грабители в Великобритании украли более 600 ценных артефактов из коллекции музея Бристоля, сообщила в четверг полиция Эйвона и Сомерсета.

"В четверг, 25 сентября, между 01.00 и 02.00 часами ночи (03.00 и 04.00 мск) группа из четырех неизвестных мужчин проникла в здание в районе Камберленд-роуд в Бристоле . В здании размещались экспонаты из коллекции Бристольского музея, посвященной Британской империи и британскому Содружеству. Преступники забрали более 600 различных предметов", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Полиция отметила, что украденные артефакты имели "значительную культурную ценность", многие из них были пожертвованы музею.