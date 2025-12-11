Рейтинг@Mail.ru
В Британии нашли замену Зеленскому - РИА Новости, 11.12.2025
03:57 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/britaniya-2061270591.html
В Британии нашли замену Зеленскому
Евросоюз может навязать украинцам для победы на возможных президентских выборах своего "правильного" кандидата, такого как экс-главком ВСУ Валерий Залужный, об... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:57:00+03:00
2025-12-11T03:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060623484_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_b713ec2f83eef603ef881943133ed78d.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061256669.html
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061264656.html
https://ria.ru/20251210/tramp-2061252410.html
В Британии нашли замену Зеленскому

Меркурис: ЕС может навязать Киеву Залужного вместо Зеленского

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз может навязать украинцам для победы на возможных президентских выборах своего "правильного" кандидата, такого как экс-главком ВСУ Валерий Залужный, об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Европейские политики хотят продолжать эту войну, как можно дольше, чтобы они потом могли навязать украинским избирателям мнение, что им придется выбрать правильного кандидата. Думаю, вы понимаете, кого они имеют в виду", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Вчера, 00:52
По словам эксперта, Брюссель и Лондон сделали ставку на экс-главу генштаба ВСУ Валерия Залужного, вложив в его пиар среди населения большое количество денежных средств.
"Мы (Европейцы. — Прим. Ред.) отправили миллиарды на Украину, мы оказали ей военную помощь, и это не сработало из-за Зеленского. И я думаю, чтобы заставить людей сплотиться и берется такая фигура, как Залужный", — предположил аналитик.
Во вторник Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Ужасные условия": в Британии оценили, чем обернется мир для Киева
Вчера, 02:24
Ранее Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Залужный в настоящее время занимает пост посла Украины в Британии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп призвал Зеленского смотреть на конфликт реалистично
10 декабря, 23:58
 
В миреУкраинаБрюссельЛондонВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
