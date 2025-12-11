МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз может навязать украинцам для победы на возможных президентских выборах своего "правильного" кандидата, такого как экс-главком ВСУ Валерий Залужный, об этом Евросоюз может навязать украинцам для победы на возможных президентских выборах своего "правильного" кандидата, такого как экс-главком ВСУ Валерий Залужный, об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Европейские политики хотят продолжать эту войну, как можно дольше, чтобы они потом могли навязать украинским избирателям мнение, что им придется выбрать правильного кандидата. Думаю, вы понимаете, кого они имеют в виду", — заявил он.

"Мы (Европейцы. — Прим. Ред.) отправили миллиарды на Украину , мы оказали ей военную помощь, и это не сработало из-за Зеленского . И я думаю, чтобы заставить людей сплотиться и берется такая фигура, как Залужный", — предположил аналитик.

Во вторник Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство.

Ранее Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.