Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/bpla-2061536018.html
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2025
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР
Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Мариновка в ЛНР, в результате чего пострадал мирный житель, сообщило правительство региона. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:02:00+03:00
2025-12-11T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариновка (шахтерский район)
луганская народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061531740.html
мариновка (шахтерский район)
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариновка (шахтерский район), луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариновка (Шахтерский район), Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР

ВСУ атаковали село Мариновка в ЛНР, пострадал мирный житель

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Мариновка в ЛНР, в результате чего пострадал мирный житель, сообщило правительство региона.
"Сразу два БПЛА ударили по частному подворью в селе Мариновка. Разбиты хозпостройки. 56-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дезертиров в ВСУ будут отправлять в штурмовики, заявили российские силовики
Вчера, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеМариновка (Шахтерский район)Луганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала