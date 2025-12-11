https://ria.ru/20251211/bpla-2061536018.html
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2025
Украинские беспилотники атаковали село Мариновка в ЛНР
Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Мариновка в ЛНР, в результате чего пострадал мирный житель, сообщило правительство региона. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
мариновка (шахтерский район)
луганская народная республика
происшествия
мариновка (шахтерский район)
луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариновка (Шахтерский район), Луганская Народная Республика, Происшествия
