В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство - РИА Новости, 11.12.2025
14:23 11.12.2025 (обновлено: 14:26 11.12.2025)
В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство
В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство
происшествия, украина, львовская область
Происшествия, Украина, Львовская область
В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украинская полиция расценила удар неизвестного БПЛА, запущенного с территории Украины по дому во Львовской области, как покушение на убийство, следует из заявления полиции.
Как сообщил ряд украинских СМИ, в четверг около 4 часов утра по местному времени неизвестный БПЛА ударил по жилому дому в селе Сокольники. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, из чего украинские журналисты сделали вывод, что беспилотник запустили с украинской территории.
"Полиция Львовской области работает на месте попадания дрона в дом... Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, пункту 5 части 2 статьи 115 ( Покушение на умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - говорится в материале на сайте Львовского областного управления полиции.
Как отмечают в полиции, в результате удара беспилотника никто не пострадал. Имя предполагаемой цели покушения не называется.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке
ПроисшествияУкраинаЛьвовская область
 
 
