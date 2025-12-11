https://ria.ru/20251211/bpla-2061379264.html
В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство
В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство - РИА Новости, 11.12.2025
В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство
Украинская полиция расценила удар неизвестного БПЛА, запущенного с территории Украины по дому во Львовской области, как покушение на убийство, следует из... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:23:00+03:00
2025-12-11T14:23:00+03:00
2025-12-11T14:26:00+03:00
происшествия
украина
львовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
https://ria.ru/20251123/svo-2057012372.html
украина
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, львовская область
Происшествия, Украина, Львовская область
В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство
В Львовской области неизвестные атаковали жилой при помощи БПЛА
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украинская полиция расценила удар неизвестного БПЛА, запущенного с территории Украины по дому во Львовской области, как покушение на убийство, следует из заявления полиции.
Как сообщил ряд украинских СМИ, в четверг около 4 часов утра по местному времени неизвестный БПЛА ударил по жилому дому в селе Сокольники. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, из чего украинские журналисты сделали вывод, что беспилотник запустили с украинской территории.
"Полиция Львовской области
работает на месте попадания дрона в дом... Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, пункту 5 части 2 статьи 115 ( Покушение на умышленное убийство) уголовного кодекса Украины
. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - говорится в материале на сайте Львовского областного управления полиции.
Как отмечают в полиции, в результате удара беспилотника никто не пострадал. Имя предполагаемой цели покушения не называется.