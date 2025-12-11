В Львовской области преступники использовали БПЛА для покушения на убийство

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украинская полиция расценила удар неизвестного БПЛА, запущенного с территории Украины по дому во Львовской области, как покушение на убийство, следует из заявления полиции.

Как сообщил ряд украинских СМИ, в четверг около 4 часов утра по местному времени неизвестный БПЛА ударил по жилому дому в селе Сокольники. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, из чего украинские журналисты сделали вывод, что беспилотник запустили с украинской территории.