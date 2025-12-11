https://ria.ru/20251211/bpla-2061319733.html
В Новгородской области при атаке БПЛА пострадал человек
Одному пострадавшему оказывается медицинская помощь, незначительно повреждены здания в Великом Новгороде и Новгородском округе после ночной атаки БПЛА в... РИА Новости, 11.12.2025
