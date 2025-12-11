Рейтинг@Mail.ru
На подлете к Москве сбили 32-й беспилотник - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 11.12.2025 (обновлено: 08:19 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/bpla-2061281053.html
На подлете к Москве сбили 32-й беспилотник
На подлете к Москве сбили 32-й беспилотник - РИА Новости, 11.12.2025
На подлете к Москве сбили 32-й беспилотник
Силы противовоздушной обороны уничтожили 32-й дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T07:24:00+03:00
2025-12-11T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
безопасность
внуково (аэропорт)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052026540_0:56:2970:1727_1920x0_80_0_0_3a4bda8777560c77c93ba931bc5aedb1.jpg
https://ria.ru/20251203/sobyanin-2059584523.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052026540_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_818c8aa8e298f05937a5984579ca564d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), безопасность, внуково (аэропорт), аэрофлот, победа (авиакомпания)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Безопасность, Внуково (аэропорт), Аэрофлот, Победа (авиакомпания)

На подлете к Москве сбили 32-й беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили 32-й дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
3 декабря, 18:07
В течение ночи российские бойцы уничтожили еще 31 БПЛА в столичном регионе.
Во всех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли десятки самолетов. На этом фоне авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" сообщили об отмене или переносе рейсов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)БезопасностьВнуково (аэропорт)АэрофлотПобеда (авиакомпания)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала