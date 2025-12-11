На подлете к Москве сбили 32-й беспилотник

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили 32-й дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
В течение ночи российские бойцы уничтожили еще 31 БПЛА в столичном регионе.
Во всех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли десятки самолетов. На этом фоне авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" сообщили об отмене или переносе рейсов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18