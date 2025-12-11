Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 11.12.2025
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили один беспилотник, атаковавший Москву, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
москва
2025
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник, атаковавший Москву, сообщает мэр Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву", - написал он в канале на платформе Max.
Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Вчера, 06:55
 
Специальная военная операция на Украине
Москва
Сергей Собянин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
