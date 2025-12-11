https://ria.ru/20251211/bpla-2061268851.html
ПВО уничтожила 31-й БПЛА, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны России был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
