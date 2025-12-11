Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 31-й БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 11.12.2025 (обновлено: 07:49 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/bpla-2061268851.html
ПВО уничтожила 31-й БПЛА, летевший на Москву
ПВО уничтожила 31-й БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО уничтожила 31-й БПЛА, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны России был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:18:00+03:00
2025-12-11T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
https://ria.ru/20251211/pozhar-2061265175.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 31-й БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО за три часа с начала ночи уничтожили 31 беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин.
За три часа с начала ночи он сообщил об уничтожении 30 беспилотников.
"Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области произошел пожар на промобъекте
Вчера, 02:29
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала