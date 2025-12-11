https://ria.ru/20251211/bpla-2061267781.html
Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 30
Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 30 - РИА Новости, 11.12.2025
Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 30
Силами ПВО Минобороны России были сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 30
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву