https://ria.ru/20251211/bpla-2061266713.html
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников
Силы ПВО сбили с начала ночи уже три десятка беспилотников, летевших на Москву. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:46:00+03:00
2025-12-11T02:46:00+03:00
2025-12-11T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0324f1c63653b8cd4355dd0cc59925af.jpg
https://ria.ru/20251210/bespilotniki-2061230598.html
https://ria.ru/20251211/pozhar-2061265175.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391495_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_938721aec95729bf01fc8a82bd8497aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины