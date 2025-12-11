Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:46 11.12.2025 (обновлено: 03:23 11.12.2025)
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников
Силы ПВО сбили с начала ночи уже три десятка беспилотников, летевших на Москву. РИА Новости, 11.12.2025
ПВО сбила на подлете к Москве три десятка беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников
Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили с начала ночи уже три десятка беспилотников, летевших на Москву.
Всего, как сообщил в канале на платформе Max мэр столицы Сергей Собянин, уничтожен 31 БПЛА.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Во всех столичных аэропортах — "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" — ограничен прием и выпуск воздушных судов. В "Шереметьево", как следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживаются на вылет и прибытие несколько десятков рейсов. Перенаправленные самолеты принимает петербургский аэропорт "Пулково".
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
