Количество уничтоженных БПЛА, ночью летевших на Москву, выросло до 21 - РИА Новости, 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 11.12.2025
Количество уничтоженных БПЛА, ночью летевших на Москву, выросло до 21
Количество уничтоженных БПЛА, ночью летевших на Москву, выросло до 21
Силами ПВО Минобороны России были сбиты еще пять БПЛА, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
РИА Новости
2025
РИА Новости
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России были сбиты еще пять БПЛА, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее он сообщал, что силы ПВО сбили за ночь 16 беспилотников.
"Еще пять БПЛА уничтожены ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области произошел пожар на промобъекте
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
