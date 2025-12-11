https://ria.ru/20251211/bpla-2061266306.html
Количество уничтоженных БПЛА, ночью летевших на Москву, выросло до 21
Количество уничтоженных БПЛА, ночью летевших на Москву, выросло до 21 - РИА Новости, 11.12.2025
Количество уничтоженных БПЛА, ночью летевших на Москву, выросло до 21
Силами ПВО Минобороны России были сбиты еще пять БПЛА, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
