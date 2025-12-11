https://ria.ru/20251211/bpla-2061265052.html
ПВО сбила еще шесть беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила еще шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО сбила еще шесть беспилотников, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны России были сбиты ещё шесть БПЛА, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
ПВО сбила еще шесть беспилотников, летевших на Москву
