Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила девятый БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/bpla-2061261946.html
ПВО уничтожила девятый БПЛА, летевший на Москву
ПВО уничтожила девятый БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО уничтожила девятый БПЛА, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны России был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T01:59:00+03:00
2025-12-11T01:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
https://ria.ru/20251211/opasnost-2061261705.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила девятый БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили девятый БПЛА, летевший на Москву

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин.
Ранее он сообщал, что силы ПВО сбили восемь беспилотников.
"Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
01:55
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала