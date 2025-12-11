https://ria.ru/20251211/bpla-2061253604.html
ПВО уничтожила второй БПЛА, летевший на Москву
ПВО уничтожила второй БПЛА, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны России был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
ПВО уничтожила второй БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили второй БПЛА, летевший на Москву