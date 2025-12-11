https://ria.ru/20251211/bpl-2061303817.html
В Брянской области пять машин получили повреждения при атаке БПЛА
В Брянской области пять машин получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 11.12.2025
В Брянской области пять машин получили повреждения при атаке БПЛА
Пять гражданских автомобилей и остекление в четырех многоквартирных домах получили повреждения в Выгоничском районе Брянской области при атаке БПЛА, сообщил... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
выгоничский район
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
выгоничский район
брянская область
В Брянской области пять машин получили повреждения при атаке БПЛА
