Во Владимирской области нашли обломки БПЛА
Во Владимирской области нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 11.12.2025
Во Владимирской области нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА были обнаружены в Юрьев-Польском районе Владимирской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 11.12.2025
Во Владимирской области нашли обломки БПЛА
