В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе
03:16 11.12.2025 (обновлено: 04:43 11.12.2025)
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе - РИА Новости, 11.12.2025
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе
Власти Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Луиса Арсе по делу о коррупции, сообщил журналистам глава МВД Марко Овьедо. РИА Новости, 11.12.2025
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЛуис Альберто Арсе Катакора
Луис Альберто Арсе Катакора. Архивное фото
САНТА-КРУС (Боливия), 11 дек - РИА Новости. Власти Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Луиса Арсе по делу о коррупции, сообщил журналистам глава МВД Марко Овьедо.
"Бывший президент Луис Арсе, несущий уголовную ответственность по этому делу, задержан. Иcки по этому делу были поданы много лет назад, сегодня задержан главный ответственный за многомиллионный экономический ущерб государству", - сказал министр.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми
22 октября, 05:40
Он добавил, что Арсе будут судить в обычном суде, поскольку предполагаемое преступление относится к периоду его работы на посту министра экономики с 2006 по 2017 год.
"К числу преступлений, о которых было заявлено, относятся содействие незаконному обогащению, решения, противоречащие закону, неисполнение обязанностей, злоупотребление влиянием и антиэкономическая деятельность" - уточнил Овьедо.
Ранее в среду экс-глава администрации президента Мария Нела Прада сообщила на видео, опубликованном в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), что Арсе был "похищен" и находится в FELCC - специальном подразделении полиции по борьбе с преступностью.
В свою очередь, издание Razon отметило, что Арсе был арестован в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Будучи министром экономики, он якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Сына президента Боливии задержали по делу о домашнем насилии
17 октября, 04:18
 
