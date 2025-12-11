https://ria.ru/20251211/boliviya-2061268699.html
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе - РИА Новости, 11.12.2025
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе
Власти Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Луиса Арсе по делу о коррупции, сообщил журналистам глава МВД Марко Овьедо. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:16:00+03:00
2025-12-11T03:16:00+03:00
2025-12-11T04:43:00+03:00
в мире
боливия
россия
луис арсе
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979776844_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_46bd72126ebff6b84bd6c00acac28598.jpg
https://ria.ru/20251022/boliviya-2049746078.html
https://ria.ru/20251017/boliviya-2048759446.html
боливия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979776844_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5540c2bd804e15deb2f2363d960f0366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, россия, луис арсе, facebook
В мире, Боливия, Россия, Луис Арсе, Facebook
В Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Арсе
Глава МВД Боливии Овьедо подтвердил задержание экс-президента страны Арсе
САНТА-КРУС (Боливия), 11 дек - РИА Новости. Власти Боливии подтвердили задержание экс-президента страны Луиса Арсе по делу о коррупции, сообщил журналистам глава МВД Марко Овьедо.
"Бывший президент Луис Арсе
, несущий уголовную ответственность по этому делу, задержан. Иcки по этому делу были поданы много лет назад, сегодня задержан главный ответственный за многомиллионный экономический ущерб государству", - сказал министр.
Он добавил, что Арсе будут судить в обычном суде, поскольку предполагаемое преступление относится к периоду его работы на посту министра экономики с 2006 по 2017 год.
"К числу преступлений, о которых было заявлено, относятся содействие незаконному обогащению, решения, противоречащие закону, неисполнение обязанностей, злоупотребление влиянием и антиэкономическая деятельность" - уточнил Овьедо.
Ранее в среду экс-глава администрации президента Мария Нела Прада сообщила на видео, опубликованном в Facebook
* (соцсеть запрещена в РФ
как экстремистская), что Арсе был "похищен" и находится в FELCC - специальном подразделении полиции по борьбе с преступностью.
В свою очередь, издание Razon отметило, что Арсе был арестован в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Будучи министром экономики, он якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская