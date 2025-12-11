Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии правительство подало в отставку
15:22 11.12.2025 (обновлено: 00:13 12.12.2025)
В Болгарии правительство подало в отставку
В Болгарии правительство подало в отставку - РИА Новости, 12.12.2025
В Болгарии правительство подало в отставку
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в четверг объявил об отставке кабмина на фоне протестов в стране, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). РИА Новости, 12.12.2025
болгария, в мире
В Болгарии правительство подало в отставку

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков во время пресс-конференции в Софии. 11 декабря 2025
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков во время пресс-конференции в Софии. 11 декабря 2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в четверг объявил об отставке кабмина на фоне протестов в стране, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Кабинет министров Росена Желязкова объявил о своей отставке в четверг. Об отставке премьер-министр Желязков объявил на пресс-конференции, созванной в связи с чрезвычайными обстоятельствами", - говорится в сообщении агентства.
Совет министров 2 декабря отозвал из парламента законопроект о бюджете, вызвавший волну протестов. По мнению критиков, этот проект усугублял неравенство, способствовал коррупции и игнорировал нужды частного сектора и граждан. Протесты против бюджета стали самыми массовыми в Болгарии за последние годы. В среду одновременно с протестами в парламенте обсуждают вотум о недоверии правительству, с инициативой которого выступили депутаты партии "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) и партии "МЕЧ". Голосование по вотуму должно было состояться в четверг.
Участники акции протеста на одной из улиц в Софии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Правительство Болгарии отозвало законопроект о бюджете, вызвавший протесты
2 декабря, 15:15
 
