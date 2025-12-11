В Болгарии правительство подало в отставку

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в четверг объявил об отставке кабмина на фоне протестов в стране, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Кабинет министров Росена Желязкова объявил о своей отставке в четверг. Об отставке премьер-министр Желязков объявил на пресс-конференции, созванной в связи с чрезвычайными обстоятельствами", - говорится в сообщении агентства.
Совет министров 2 декабря отозвал из парламента законопроект о бюджете, вызвавший волну протестов. По мнению критиков, этот проект усугублял неравенство, способствовал коррупции и игнорировал нужды частного сектора и граждан. Протесты против бюджета стали самыми массовыми в Болгарии за последние годы. В среду одновременно с протестами в парламенте обсуждают вотум о недоверии правительству, с инициативой которого выступили депутаты партии "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) и партии "МЕЧ". Голосование по вотуму должно было состояться в четверг.