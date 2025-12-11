https://ria.ru/20251211/bojtsy-2061499027.html
Бойцы ВС России подключились к совещанию Путина из освобожденного Северска
Бойцы ВС России подключились к совещанию Путина из освобожденного Северска - РИА Новости, 11.12.2025
Бойцы ВС России подключились к совещанию Путина из освобожденного Северска
Военнослужащие ВС РФ подключились по ВКС к совещанию президента России Владимира Путина с военными из освобожденного Северска. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:45:00+03:00
2025-12-11T18:45:00+03:00
2025-12-11T18:45:00+03:00
россия
северск
донецкая народная республика
владимир путин
валерий герасимов
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061485974_835:332:3176:1649_1920x0_80_0_0_1e532b81049a6505b11d10ce91e46dc2.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061492242.html
россия
северск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061485974_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_29efaa2c322f2286f52be380f4b3c80d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северск, донецкая народная республика, владимир путин, валерий герасимов, воздушно-космические силы россии
Россия, Северск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Воздушно-космические силы России
Бойцы ВС России подключились к совещанию Путина из освобожденного Северска
Российские военные подключились к совещанию Путина из освобожденного Северска