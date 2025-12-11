ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 287 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российские военные поразили 118 БПЛА в Брянской области, по 40 — в Калужской и Московской, в том числе 32 дрона, летевших в сторону столицы.
Во всех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли десятки самолетов. На этом фоне авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" сообщили об отмене или переносе рейсов.
Уточняется, что еще 27 аппаратов сбили в Тульской области, 19 — в Новгородской, 11 — в Ярославской, десять — в Липецкой.
Также шесть дронов уничтожили над Смоленской областью, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской и два — над Рязанской, добавили в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18