ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников

Во всех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли десятки самолетов. На этом фоне авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" сообщили об отмене или переносе рейсов.