Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 11.12.2025 (обновлено: 08:49 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/bespilotniki-2061284901.html
ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 287 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:29:00+03:00
2025-12-11T08:49:00+03:00
безопасность
брянская область
калужская область
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
тульская область
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2061001265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
калужская область
москва
тульская область
смоленская область
рязанская область
липецкая область
новгородская область
московская область (подмосковье)
ярославская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, брянская область, калужская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, тульская область, смоленская область, рязанская область, липецкая область, новгородская область, московская область (подмосковье), ярославская область, курская область
Безопасность, Брянская область, Калужская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Тульская область, Смоленская область, Рязанская область, Липецкая область, Новгородская область, Московская область (Подмосковье), Ярославская область, Курская область
ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 287 украинских дронов над 12 российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 287 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
10 декабря, 06:01
Российские военные поразили 118 БПЛА в Брянской области, по 40 — в Калужской и Московской, в том числе 32 дрона, летевших в сторону столицы.

Во всех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли десятки самолетов. На этом фоне авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" сообщили об отмене или переносе рейсов.

Уточняется, что еще 27 аппаратов сбили в Тульской области, 19 — в Новгородской, 11 — в Ярославской, десять — в Липецкой.
Также шесть дронов уничтожили над Смоленской областью, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской и два — над Рязанской, добавили в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьБрянская областьКалужская областьМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныТульская областьСмоленская областьРязанская областьЛипецкая областьНовгородская областьМосковская область (Подмосковье)Ярославская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала