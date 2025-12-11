https://ria.ru/20251211/bespilotniki-2061284653.html
ПВО сбила 27 беспилотников над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили 27 беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 11.12.2025
