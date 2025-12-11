Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 27 беспилотников над Тульской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 11.12.2025
ПВО сбила 27 беспилотников над Тульской областью
ПВО сбила 27 беспилотников над Тульской областью - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО сбила 27 беспилотников над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили 27 беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
алексин
суворов
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
алексин
суворов
1920
1920
true
безопасность, тульская область, алексин, суворов, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Алексин, Суворов, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 27 беспилотников над Тульской областью

Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников в Тульской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 27 беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
"По состоянию на 8.00 мск в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 27 украинских беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
Миляев отметил, что пострадавших нет. Кроме того, обломками БПЛА повреждено остекление одной из образовательных организаций города Алексина и помещения заправочной станции в Суворове.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала