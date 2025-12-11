https://ria.ru/20251211/bespilotniki-2061267122.html
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны России были сбиты еще семь БПЛА, которые летели на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:51:00+03:00
2025-12-11T02:51:00+03:00
2025-12-11T02:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву