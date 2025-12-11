Рейтинг@Mail.ru
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой
09:43 11.12.2025
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой
вооруженные силы украины
скорая помощь
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины, скорая помощь, происшествия, запорожская область
Вооруженные силы Украины, скорая помощь, Происшествия, Запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь с врачами и пациентом в запорожской Васильевке, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Автомобиль бригады скорой помощи в Васильевке был атакован БПЛА противника, когда бригада транспортировала пациента. Осколками посекло кузов. В автомобиле в момент удара находились два врача, санитарка, водитель и пациент", - написал Балицкий.
По его словам, пострадавших нет, пациент доставлен в лечебное учреждение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
