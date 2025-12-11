https://ria.ru/20251211/bespilotnik-2061294479.html
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой
Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь с врачами и пациентом в запорожской Васильевке, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 11.12.2025
запорожская область
