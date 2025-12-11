Рейтинг@Mail.ru
Военные уверенно продвигаются на Северском направлении, заявил Белоусов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 11.12.2025 (обновлено: 19:04 11.12.2025)
Военные уверенно продвигаются на Северском направлении, заявил Белоусов
Военнослужащие ВС РФ уверенно продвигаются вперед на северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск, заявил РИА Новости, 11.12.2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ уверенно продвигаются вперед на северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Минобороны РФ ранее сообщило, что "Южная" группировка войск освободила город Северск Донецкой Народной Республики.
"Военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск", - отметил глава министерства обороны России, слова которого приводит МО РФ в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин рассказал, что ему обещали освободить Северск до 15 декабря
