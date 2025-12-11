https://ria.ru/20251211/belousov-2061500051.html
Военные уверенно продвигаются на Северском направлении, заявил Белоусов
Военные уверенно продвигаются на Северском направлении, заявил Белоусов - РИА Новости, 11.12.2025
Военные уверенно продвигаются на Северском направлении, заявил Белоусов
Военнослужащие ВС РФ уверенно продвигаются вперед на северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск, заявил РИА Новости, 11.12.2025
