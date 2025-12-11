Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности в России
13:51 11.12.2025 (обновлено: 14:04 11.12.2025)
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности в России
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности в России
Президент России Владимир Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности в России в 2025 году. РИА Новости, 11.12.2025
Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности в России

Путин указал на позитивную динамику в снижении уровня бедности в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на сохранение позитивной динамики в снижении уровня бедности в России в 2025 году.
"Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Мы все помним, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года - 7,2% или чуть более 10 миллионов человек. В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин рассказал о повышении зарплат бюджетников и пенсий
