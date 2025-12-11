Тема геноцида стала инструментом политических манипуляций, заявил Бастрыкин

МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Преступления против человечности могут повторяться там, где тема геноцида становится инструментом политических манипуляций и реализуется практика намеренного исторического забвения, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Мы сталкиваемся с тем, что преступления против человечности могут повторяться там, где не закреплена историческая истина, там, где забыты жертвы, оправданы палачи, а геноцид становится инструментом политических манипуляций", - сказал он в выступлении на проходящей в Минске международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.
Глава СК РФ подчеркнул, что важнейшее значение приобретают раскрытие, расследование, квалификация и юридическое закрепление фактов геноцида как в прошлом, так и в наше время. Он отметил, что Следственный комитет сейчас ведет расследования как по фактам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, так и по фактам преступлений киевского режима.
"Одним из ключевых факторов, способных привести к повторению преступлений против человечества, является намеренное забвение. Историческая амнезия - не естественное явление. Это целенаправленный процесс, в ходе которого преступники прошлого представляются героями, убийства - борьбой за свободу, а жертвы лишают права быть опознанными, услышанными и оплаканными", - заявил Бастрыкин.
Он подчеркнул, упомянув действия киевского режима, что там, где предаются забвению преступления прошлого, возникает почва для совершения новых тяжких преступлений.
Бастрыкин рассказал, что российский СК очень тесно сотрудничает с генпрокуратурой и Следственным комитетом Белоруссии в рамках расследования возбужденного в республике в апреле 2021 года дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
"Отдельно следует подчеркнуть, что совместная работа Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Республики Беларусь фактически формирует международный архив о геноциде на территории СССР, куда включаются данные о преступлениях нацистов и их пособников, в том числе из состава украинских, польских и литовских вооруженных формирований. Это делает расследование не только национальным, но и межгосударственным проектом по защите прав погибших и их потомков", - сказал председатель российского Следственного комитета.
