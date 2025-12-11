Рейтинг@Mail.ru
Тема геноцида стала инструментом политических манипуляций, заявил Бастрыкин

11.12.2025
11:21 11.12.2025
Тема геноцида стала инструментом политических манипуляций, заявил Бастрыкин
россия, минск, белоруссия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Россия, Минск, Белоруссия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Тема геноцида стала инструментом политических манипуляций, заявил Бастрыкин

МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Преступления против человечности могут повторяться там, где тема геноцида становится инструментом политических манипуляций и реализуется практика намеренного исторического забвения, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Мы сталкиваемся с тем, что преступления против человечности могут повторяться там, где не закреплена историческая истина, там, где забыты жертвы, оправданы палачи, а геноцид становится инструментом политических манипуляций", - сказал он в выступлении на проходящей в Минске международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд ООН признал требования России по конвенции о геноциде приемлемыми
8 декабря, 18:33
Глава СК РФ подчеркнул, что важнейшее значение приобретают раскрытие, расследование, квалификация и юридическое закрепление фактов геноцида как в прошлом, так и в наше время. Он отметил, что Следственный комитет сейчас ведет расследования как по фактам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, так и по фактам преступлений киевского режима.
"Одним из ключевых факторов, способных привести к повторению преступлений против человечества, является намеренное забвение. Историческая амнезия - не естественное явление. Это целенаправленный процесс, в ходе которого преступники прошлого представляются героями, убийства - борьбой за свободу, а жертвы лишают права быть опознанными, услышанными и оплаканными", - заявил Бастрыкин.
Он подчеркнул, упомянув действия киевского режима, что там, где предаются забвению преступления прошлого, возникает почва для совершения новых тяжких преступлений.
Бастрыкин рассказал, что российский СК очень тесно сотрудничает с генпрокуратурой и Следственным комитетом Белоруссии в рамках расследования возбужденного в республике в апреле 2021 года дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
"Отдельно следует подчеркнуть, что совместная работа Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Республики Беларусь фактически формирует международный архив о геноциде на территории СССР, куда включаются данные о преступлениях нацистов и их пособников, в том числе из состава украинских, польских и литовских вооруженных формирований. Это делает расследование не только национальным, но и межгосударственным проектом по защите прав погибших и их потомков", - сказал председатель российского Следственного комитета.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Обвиняемых в геноциде на Украине объявили в международный розыск
8 декабря, 14:44
 
Россия
Минск
Белоруссия
Александр Бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ)
ООН
 
 
