Бастрыкин прибыл на встречу с Лукашенко
Бастрыкин прибыл на встречу с Лукашенко - РИА Новости, 11.12.2025
Бастрыкин прибыл на встречу с Лукашенко
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл во Дворец Независимости на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:09:00+03:00
2025-12-11T11:09:00+03:00
2025-12-11T11:09:00+03:00
минск
белоруссия
александр бастрыкин
александр лукашенко
оон
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
Бастрыкин прибыл на встречу с Лукашенко
Бастрыкин прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко