Бастрыкин прибыл на встречу с Лукашенко - РИА Новости, 11.12.2025
11:09 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/bastrykin-2061315672.html
Бастрыкин прибыл на встречу с Лукашенко
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл во Дворец Независимости на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко,... РИА Новости, 11.12.2025
Бастрыкин прибыл на встречу с Лукашенко

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл во Дворец Независимости на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Бастрыкин находится с визитом в Минске, где участвует в проходящей 11-12 декабря международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Также ожидаются переговоры с коллегами из Следственного комитета Белоруссии.
В прошлый раз Бастрыкин посещал Минск в июне. Тогда он также встретился с Лукашенко, провел переговоры с руководством СК Белоруссии и поучаствовал в международной отраслевой конференции.
