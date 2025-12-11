Рейтинг@Mail.ru
Британские банки выступили против изъятия российских активов, пишет FT - РИА Новости, 11.12.2025
17:20 11.12.2025
Британские банки выступили против изъятия российских активов, пишет FT
Британские банки выступили против изъятия российских активов, пишет FT
в мире
россия
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
санкции в отношении россии
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
Британские банки выступили против изъятия российских активов, пишет FT

FT: британские банки выступили против изъятия активов РФ для помощи Украине

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости. Руководители британских банков выступают против планов Лондона и Брюсселя использовать замороженные российские активы для помощи Киеву и сомневаются в законности такого шага, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Британские банки выступают против планов использовать замороженные российские активы на сумму около 8 миллиардов фунтов стерлингов, которые они хранят, и отмечают, что британское правительство не предложило им возместить ущерб от возможных ответных мер со стороны Москвы", - пишет издание.
Флаги ЕС, Бельгии и Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Вчера, 10:17
Банкиры также считают, что могут подвергнуться значительному юридическому риску, если активы будут использованы для финансирования дешевых кредитов Украине.
"Мы обеспокоены вопросом законности... Правительство создает новый прецедент, потому что оно никогда не арестовывало активы подобным образом", - заявил изданию высокопоставленный банкир.
Кроме того, банки обеспокоены тем, что Украина может не вернуть долг, а также тем фактом, что в соглашение об урегулировании украинского конфликта может не войти пункт о репарациях Киеву.
По мнению источников газеты, план Лондона, по сути, подразумевает "не кредит, а подарок" Киеву, так как дефолт практически неизбежен, а "когда Россия подаст в суд, они останутся ни с чем".
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
10 декабря, 17:23
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер
10 декабря, 21:55
 
В миреРоссияУкраинаКиевЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
