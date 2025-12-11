Британские банки выступили против изъятия российских активов, пишет FT

"Британские банки выступают против планов использовать замороженные российские активы на сумму около 8 миллиардов фунтов стерлингов, которые они хранят, и отмечают, что британское правительство не предложило им возместить ущерб от возможных ответных мер со стороны Москвы", - пишет издание.