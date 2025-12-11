Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продолжает диалог с банками по отключению карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/bank-2061391201.html
ЦБ продолжает диалог с банками по отключению карт Visa и Mastercard
ЦБ продолжает диалог с банками по отключению карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 11.12.2025
ЦБ продолжает диалог с банками по отключению карт Visa и Mastercard
Банк России продолжает вести обсуждение с банками относительно отключения карт Visa и Mastercard в России, рассчитывает на скорейшее принятие решения, заявила... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:05:00+03:00
2025-12-11T15:05:00+03:00
экономика
россия
visa, inc.
mastercard, inc.
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251205/perevody-2060001216.html
https://ria.ru/20251205/rubl-2060180905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc., центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продолжает диалог с банками по отключению карт Visa и Mastercard

Бакина: ЦБ обсуждает с банками отключение карт Visa и Mastercard

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Банк России продолжает вести обсуждение с банками относительно отключения карт Visa и Mastercard в России, рассчитывает на скорейшее принятие решения, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
"В отношении карт международных платежных систем ситуация иная, так как НСПК не является оператором этих карт, они их поддерживают технологически. Продукт не развивается, он остался на условиях и параметрах того периода, поэтому здесь тоже есть нюансы, эта тема продолжает обсуждаться, но я думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены, и к консенсусу мы придем", - сказала она, отвечая на вопрос, приостановится ли работа карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЦБ продлил запрет на перевод за рубеж для не работающих физлиц-нерезидентов
5 декабря, 11:02
Бакина подчеркнула, что главная цель ЦБ - не допустить лишения россиян платежных способов. "Люди не должны от этого страдать, у них должен быть доступ к их средствам", - сказала она.
В июле Бакина говорила, что Банк России рассматривает возможность ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с мошенничеством.
В октябре она сообщала, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия ожидать не стоит. ЦБ РФ находится в диалоге с банками, с рынком для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно. Функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля
5 декабря, 18:13
 
ЭкономикаРоссияVisa, Inc.MasterCard, Inc.Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала