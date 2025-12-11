ЦБ продолжает диалог с банками по отключению карт Visa и Mastercard

В июле Бакина говорила, что Банк России рассматривает возможность ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с мошенничеством.

В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно. Функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.