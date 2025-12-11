Рейтинг@Mail.ru
08:33 11.12.2025 (обновлено: 08:39 11.12.2025)
На Украине назвали Бандеру проводником духовности
На Украине назвали Бандеру проводником духовности
В одной из присланных Киевом в библиотеки Мелитополя книг Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов названы проводниками украинской духовности, сообщила...
На Украине назвали Бандеру проводником духовности

Ширяевская: на Украине назвали Бандеру и Петлюру проводниками духовности

© РИА Новости / Мирослав ЛужецкийОткрытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове.
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове. - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове.. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. В одной из присланных Киевом в библиотеки Мелитополя книг Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов названы проводниками украинской духовности, сообщила РИА Новости заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры централизованной библиотечной системы Мелитополя Оксана Ширяевская.
"В данной книге ("Проводники духовности на Украине") представлены биографии украинских националистов, таких как Степан Бандера, Дмитрий Донцов, Петлюра", - сказала Ширяевская.
Вся выявленная на сегодняшний день националистическая литература из библиотек Мелитополя изъята.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Канада создала на Украине девять библиотек с экстремистской литературой
14 августа, 07:40
 
МелитопольКиевСтепан Бандера
 
 
