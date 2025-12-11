https://ria.ru/20251211/bandera-2061285413.html
На Украине назвали Бандеру проводником духовности
В одной из присланных Киевом в библиотеки Мелитополя книг Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов названы проводниками украинской духовности, сообщила... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:33:00+03:00
2025-12-11T08:33:00+03:00
2025-12-11T08:39:00+03:00
мелитополь
киев
степан бандера
мелитополь
киев
мелитополь, киев, степан бандера
Мелитополь, Киев, Степан Бандера
