Музыка и красота: X Международный благотворительный кадетский бал

На балу объявили победителей в номинации "Гордость России". Среди общеобразовательных учебных заведений это Савелий Филиппов из Пермского президентского кадетского училища и Наталья Ертахова из Нижегородской кадетской школы; среди вузов — Людмила Олещук из Санкт-Петербургского университета МВД и Егор Зубрилов из Академии государственной противопожарной службы МЧС.