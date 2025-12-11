Музыка и красота: X Международный благотворительный кадетский бал

В этом году бал проводится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, года защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции.
По традиции мероприятие состоялось в Гостином дворе.
В нем приняли участие лучшие воспитанники кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, представители молодежных военно-патриотических клубов, курсанты ведомственных вузов, дети бойцов СВО и гости из дружественных стран.
Бал проводится при поддержке президента Владимира Путина. В приветствии участникам глава государства выразил уверенность, что бал послужит укреплению кадетского братства, воспитанию молодежи на высоких идеалах чести, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство.
Всего на бал приехали 3,4 тысячи девушек и юношей, в том числе представители 63 зарубежных государств.
"Все больше дружественных государств направляют на бал молодежные делегации", — отметил министр обороны Андрей Белоусов.
Почетными гостями стали Герои Советского Союза и России, участники СВО, общественные, политические и религиозные деятели.
На балу объявили победителей в номинации "Гордость России". Среди общеобразовательных учебных заведений это Савелий Филиппов из Пермского президентского кадетского училища и Наталья Ертахова из Нижегородской кадетской школы; среди вузов — Людмила Олещук из Санкт-Петербургского университета МВД и Егор Зубрилов из Академии государственной противопожарной службы МЧС.
Композитор Денис Майданов специально для бала написал песню "Российский кадет". Ее исполнили все 3,4 тысячи участников.
Кадетский бал способствует сохранению исторической памяти и традиций нашей страны, формированию у подрастающего поколения нравственных ориентиров и укреплению духовных ценностей, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
