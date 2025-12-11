Рейтинг@Mail.ru
Музыка и красота: X Международный благотворительный кадетский бал - РИА Новости, 11.12.2025
11:10 11.12.2025 (обновлено: 11:51 11.12.2025)
Музыка и красота: X Международный благотворительный кадетский бал
Музыка и красота: X Международный благотворительный кадетский бал
Музыка и красота: X Международный благотворительный кадетский бал
В Москве состоялся юбилейный X Международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Юные участники торжества — в фотоленте РИА Новости.
фото, фото
Фото

Музыка и красота: X Международный благотворительный кадетский бал

В Москве состоялся юбилейный X Международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Юные участники торжества — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году бал проводится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, года защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

В этом году бал проводится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, года защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции.

1 из 10
По традиции мероприятие состоялось в Гостином дворе.

По традиции мероприятие состоялось в Гостином дворе.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

По традиции мероприятие состоялось в Гостином дворе.

2 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие лучшие воспитанники кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, представители молодежных военно-патриотических клубов, курсанты ведомственных вузов, дети бойцов СВО и гости из дружественных стран.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

В нем приняли участие лучшие воспитанники кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, представители молодежных военно-патриотических клубов, курсанты ведомственных вузов, дети бойцов СВО и гости из дружественных стран.

3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Бал проводится при поддержке президента Владимира Путина. В приветствии участникам глава государства выразил уверенность, что бал послужит укреплению кадетского братства, воспитанию молодежи на высоких идеалах чести, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

Бал проводится при поддержке президента Владимира Путина. В приветствии участникам глава государства выразил уверенность, что бал послужит укреплению кадетского братства, воспитанию молодежи на высоких идеалах чести, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство.

4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Всего на бал приехали 3,4 тысячи девушек и юношей, в том числе представители 63 зарубежных государств.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

Всего на бал приехали 3,4 тысячи девушек и юношей, в том числе представители 63 зарубежных государств.

5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Все больше дружественных государств направляют на бал молодежные делегации", — отметил министр обороны Андрей Белоусов.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

"Все больше дружественных государств направляют на бал молодежные делегации", — отметил министр обороны Андрей Белоусов.

6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Почетными гостями стали Герои Советского Союза и России, участники СВО, общественные, политические и религиозные деятели.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

Почетными гостями стали Герои Советского Союза и России, участники СВО, общественные, политические и религиозные деятели.

7 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На балу объявили победителей в номинации "Гордость России". Среди общеобразовательных учебных заведений это Савелий Филиппов из Пермского президентского кадетского училища и Наталья Ертахова из Нижегородской кадетской школы; среди вузов — Людмила Олещук из Санкт-Петербургского университета МВД и Егор Зубрилов из Академии государственной противопожарной службы МЧС.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

На балу объявили победителей в номинации "Гордость России". Среди общеобразовательных учебных заведений это Савелий Филиппов из Пермского президентского кадетского училища и Наталья Ертахова из Нижегородской кадетской школы; среди вузов — Людмила Олещук из Санкт-Петербургского университета МВД и Егор Зубрилов из Академии государственной противопожарной службы МЧС.

8 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Композитор Денис Майданов специально для бала написал песню "Российский кадет". Ее исполнили все 3,4 тысячи участников.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

Композитор Денис Майданов специально для бала написал песню "Российский кадет". Ее исполнили все 3,4 тысячи участников.

9 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Кадетский бал способствует сохранению исторической памяти и традиций нашей страны, формированию у подрастающего поколения нравственных ориентиров и укреплению духовных ценностей, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Юбилейный Х Международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

Кадетский бал способствует сохранению исторической памяти и традиций нашей страны, формированию у подрастающего поколения нравственных ориентиров и укреплению духовных ценностей, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

