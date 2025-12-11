Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/avto-2061364280.html
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, два человека погибли, двое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:45:00+03:00
2025-12-11T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061362023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7f57e1690a6e6a9fec3d448a4de31750.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061362023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03b42f7525c2b187eed8297cd14f20f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие

Два человека погибли при ударе ВСУ по гражданскому авто в Херсонской области

© пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки ВСУ в Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, два человека погибли, двое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
© пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки ВСУ в Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области
"В Голопристанском МО вследствие удара по гражданскому автомобилю погибли женщина и мужчина. Помимо этого, ранены 47-летняя женщина и 46-летний мужчина — они доставлены в Скадовскую ЦРБ на лечение", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала