ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 11.12.2025
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, два человека погибли, двое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.12.2025
херсонская область
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, есть погибшие
