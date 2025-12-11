Рейтинг@Mail.ru
10:32 11.12.2025
Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 28 процентов
экономика, россия, автостат, bentley motors, rolls-royce motor cars, bentley continental gt speed, lamborghini
Экономика, Россия, Автостат, Bentley Motors, Rolls-Royce Motor Cars, Bentley Continental GT Speed, Lamborghini
"Автостат": продажи люксовых автомобилей в России за 11 месяцев выросли на 28%

"Автостат": продажи люксовых автомобилей в России за 11 месяцев выросли на 28%

Родстер Lamborghini SpA Aventador SVJ
Родстер Lamborghini SpA Aventador SVJ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Родстер Lamborghini SpA Aventador SVJ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России за первые 11 месяцев выросли на 28% в годовом натуральном выражении, до 638 машин, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
"За 11 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 638 новых люксовых автомобилей. И это на 28% больше, чем в январе – ноябре 2024-го", - говорится в сообщении.
При этом только в ноябре в России было реализовано 65 новых машин сегмента Luxury. И, как отмечают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 51% больше, чем в ноябре прошлого года.
Отмечается, что самым популярным люксовым брендом в конце осени стал Bentley, результат которого составил 20 проданных экземпляров. Следом за ним расположился Lamborghini с показателем 18 единиц. На третьей позиции рейтинга ноября оказался Rolls-Royce (14 машин). Также в ноябре было реализовано семь новых автомобилей Ferrari, три – Aston Martin и три – Maserati.
В модельном рейтинге на этот раз первенствует Lamborghini Urus, который в ноябре разошелся тиражом в 17 машин. Прежний лидер – Rolls-Royce Cullinan – опустился на вторую строчку с результатом 10 единиц. Такой же объем продаж в конце осени и у модели Bentley Continental GT.
