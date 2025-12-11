Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 28 процентов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России за первые 11 месяцев выросли на 28% в годовом натуральном выражении, до 638 машин, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
"За 11 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 638 новых люксовых автомобилей. И это на 28% больше, чем в январе – ноябре 2024-го", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самым популярным люксовым брендом в конце осени стал Bentley, результат которого составил 20 проданных экземпляров. Следом за ним расположился Lamborghini с показателем 18 единиц. На третьей позиции рейтинга ноября оказался Rolls-Royce (14 машин). Также в ноябре было реализовано семь новых автомобилей Ferrari, три – Aston Martin и три – Maserati.
В модельном рейтинге на этот раз первенствует Lamborghini Urus, который в ноябре разошелся тиражом в 17 машин. Прежний лидер – Rolls-Royce Cullinan – опустился на вторую строчку с результатом 10 единиц. Такой же объем продаж в конце осени и у модели Bentley Continental GT.
