Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 28 процентов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России за первые 11 месяцев выросли на 28% в годовом натуральном выражении, до 638 машин, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").

"За 11 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 638 новых люксовых автомобилей. И это на 28% больше, чем в январе – ноябре 2024-го", - говорится в сообщении.

При этом только в ноябре в России было реализовано 65 новых машин сегмента Luxury. И, как отмечают эксперты агентства " Автостат " со ссылкой на данные АО "ППК", это на 51% больше, чем в ноябре прошлого года.

Отмечается, что самым популярным люксовым брендом в конце осени ст ал Bent ley, результат которого составил 20 проданных экземпляров. Следом за ним расположил ся Lamborgh ini с показателем 18 единиц. На третьей позиции рейтинга ноября оказался Rolls-Royce (14 машин). Также в ноябре было реализовано семь новых автомобилей Ferrari, три – Aston Martin и три – Maserati.