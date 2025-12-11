https://ria.ru/20251211/aviatsiya-2061426785.html
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах - РИА Новости, 11.12.2025
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
Минтранс РФ пообещал отдельно разобрать каждый случай долгого нахождения пассажиров в самолетах из-за введения ограничений, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:24:00+03:00
2025-12-11T16:24:00+03:00
2025-12-11T16:53:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960582457_0:243:2453:1623_1920x0_80_0_0_fb8258cf6786496d03ae9483e2494734.jpg
https://ria.ru/20251211/aeroport-2061374224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960582457_127:0:2307:1635_1920x0_80_0_0_61ec2d8917eff1739e23782e7657a2d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
Минтранс: долгое нахождение в самолетах из-за летных ограничений неприемлемо
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ пообещал отдельно разобрать каждый случай долгого нахождения пассажиров в самолетах из-за введения ограничений, сообщили в ведомстве.
"Вместе с тем зафиксированы случаи долгого нахождения пассажиров нескольких рейсов в самолетах, что неприемлемо – каждый такой случай будет разобран отдельно", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта РФ
Владимира Потешкина.
Министерство сообщило, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в вводились в 12 аэропортах. Всего было отменено более 130 рейсов, 235 рейсов было задержано на вылет и прилет.
Пассажиры, ожидавшие вылета в аэропортах, были обеспечены питьевой водой. Также предоставлялись матрасы, пуфики и мягкие кресла для отдыха.