Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах - РИА Новости, 11.12.2025
16:24 11.12.2025 (обновлено: 16:53 11.12.2025)
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах
Минтранс РФ пообещал отдельно разобрать каждый случай долгого нахождения пассажиров в самолетах из-за введения ограничений, сообщили в ведомстве.
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960582457_127:0:2307:1635_1920x0_80_0_0_61ec2d8917eff1739e23782e7657a2d1.jpg
россия
Россия
Минтранс недоволен долгим нахождением пассажиров в самолетах

Минтранс: долгое нахождение в самолетах из-за летных ограничений неприемлемо

CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200Самолет Boeing 777
Самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200
Самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ пообещал отдельно разобрать каждый случай долгого нахождения пассажиров в самолетах из-за введения ограничений, сообщили в ведомстве.
"Вместе с тем зафиксированы случаи долгого нахождения пассажиров нескольких рейсов в самолетах, что неприемлемо – каждый такой случай будет разобран отдельно", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.
Министерство сообщило, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в вводились в 12 аэропортах. Всего было отменено более 130 рейсов, 235 рейсов было задержано на вылет и прилет.
Пассажиры, ожидавшие вылета в аэропортах, были обеспечены питьевой водой. Также предоставлялись матрасы, пуфики и мягкие кресла для отдыха.
Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
