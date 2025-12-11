Большинство севших в Нижнем Новгороде московских рейсов отправили в столицу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Тринадцать из 17 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Всего нижегородский аэропорт принял сегодня 17 рейсов, направлявшихся в столицу. Сейчас осталось 4. Ориентировочно, последние из них улетят в 14.30", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры двух рейсов отправлены в Москву автобусами.

По словам собеседника агентства, на плановых вылетах и прилетах ситуация с направлением в Нижний Новгород московских бортов в целом не сказалась, была лишь незначительная задержка одного из рейсов.

Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту " Шереметьево " около 12 ночи в среду. Ближе к часу ночи четверга они были введены в московских аэропортах "Внуково" и " Домодедово ", ближе к двум часам ночи – в подмосковном "Жуковском".