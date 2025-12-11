Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Липецкая область вошла в федеральную программу по ликвидации цифрового неравенства, в рамках которой почти 400 сельских населенных пунктов региона будут обеспечены стабильным мобильным интернетом до 2030 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

За это время в селах установят базовые станции мобильной связи (2G/4G), уточнил он.

По словам Артамонова, работа в этом направлении в области ведется с 2020 года. Параллельно с развитием мобильной связи регион активно строит волоконно-оптические линии. За последние пять лет высокоскоростной интернет по оптоволокну уже пришел более чем в 450 сельских населенных пунктов.

Благодаря этому жители получают доступ не только к социальным услугам и онлайн-образованию, но и к возможности удаленной работы, что особенно важно для развития сельских территорий.