https://ria.ru/20251211/artamonov-2061377753.html
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года - РИА Новости, 11.12.2025
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года
Липецкая область вошла в федеральную программу по ликвидации цифрового неравенства, в рамках которой почти 400 сельских населенных пунктов региона будут... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:21:00+03:00
2025-12-11T14:21:00+03:00
2025-12-11T14:21:00+03:00
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_110c1d4e4704e77a90264b8617a57613.jpg
https://ria.ru/20251210/lipetsk-2061193095.html
https://ria.ru/20251210/artamonov-2061145634.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_505d7355380d0de16a20553f774c5c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года
Артамонов: почти 400 сел области получат стабильный мобильный интернет до 2030 г
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Липецкая область вошла в федеральную программу по ликвидации цифрового неравенства, в рамках которой почти 400 сельских населенных пунктов региона будут обеспечены стабильным мобильным интернетом до 2030 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
За это время в селах установят базовые станции мобильной связи (2G/4G), уточнил он.
По словам Артамонова, работа в этом направлении в области ведется с 2020 года. Параллельно с развитием мобильной связи регион активно строит волоконно-оптические линии. За последние пять лет высокоскоростной интернет по оптоволокну уже пришел более чем в 450 сельских населенных пунктов.
Благодаря этому жители получают доступ не только к социальным услугам и онлайн-образованию, но и к возможности удаленной работы, что особенно важно для развития сельских территорий.
"Подключение почти 400 сел к интернету — это не просто техническая задача. Это вопрос качества жизни, открывающий для жителей отдаленных населенных пунктов доступ к современной медицине, образованию, государственным услугам и новым возможностям для бизнеса. Мы планомерно выполняем задачу по устранению цифрового неравенства, и включение новых сел в федеральную программу — важный этап на этом пути. К 2030 году каждый житель Липецкой области, независимо от места проживания, должен иметь равные цифровые возможности", — прокомментировал Артамонов.