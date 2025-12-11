Рейтинг@Mail.ru
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года
Липецкая область
 
14:21 11.12.2025
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года - РИА Новости, 11.12.2025
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года
Липецкая область вошла в федеральную программу по ликвидации цифрового неравенства, в рамках которой почти 400 сельских населенных пунктов региона будут... РИА Новости, 11.12.2025
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов
Почти 400 липецких сел получат стабильный мобильный интернет до 2030 года

Артамонов: почти 400 сел области получат стабильный мобильный интернет до 2030 г

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Липецкая область вошла в федеральную программу по ликвидации цифрового неравенства, в рамках которой почти 400 сельских населенных пунктов региона будут обеспечены стабильным мобильным интернетом до 2030 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
За это время в селах установят базовые станции мобильной связи (2G/4G), уточнил он.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
10 декабря, 17:51
10 декабря, 17:51
По словам Артамонова, работа в этом направлении в области ведется с 2020 года. Параллельно с развитием мобильной связи регион активно строит волоконно-оптические линии. За последние пять лет высокоскоростной интернет по оптоволокну уже пришел более чем в 450 сельских населенных пунктов.
Благодаря этому жители получают доступ не только к социальным услугам и онлайн-образованию, но и к возможности удаленной работы, что особенно важно для развития сельских территорий.
"Подключение почти 400 сел к интернету — это не просто техническая задача. Это вопрос качества жизни, открывающий для жителей отдаленных населенных пунктов доступ к современной медицине, образованию, государственным услугам и новым возможностям для бизнеса. Мы планомерно выполняем задачу по устранению цифрового неравенства, и включение новых сел в федеральную программу — важный этап на этом пути. К 2030 году каждый житель Липецкой области, независимо от места проживания, должен иметь равные цифровые возможности", — прокомментировал Артамонов.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Артамонов: ремонт дорог по нацпроекту успешно провели в Липецкой области
10 декабря, 15:22
10 декабря, 15:22
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
