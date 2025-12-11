https://ria.ru/20251211/armeniya-2061488590.html
Армении придется выбрать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Армении придется выбрать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 11.12.2025
Армении придется выбрать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС будет несовместимым, на каком-то этапе Еревану придется сделать выбор, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:17:00+03:00
2025-12-11T18:17:00+03:00
2025-12-11T18:19:00+03:00
в мире
россия
ереван
армения
алексей оверчук
евросоюз
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_0:87:3010:1780_1920x0_80_0_0_5c439711f08c6ffe0eb57b3884effcff.jpg
https://ria.ru/20251211/pashinyan-2061435625.html
россия
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b9f8de74d9f9c7e67b108b070c160dee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ереван, армения, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Ереван, Армения, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Армении придется выбрать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
Оверчук: членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС будет несовместимым