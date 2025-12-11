https://ria.ru/20251211/armeniya-2061403784.html
Правоохранительные органы Армении проводят обыск в карабахском постпредстве
Правоохранительные органы Армении проводят обыск в карабахском постпредстве - РИА Новости, 11.12.2025
Правоохранительные органы Армении проводят обыск в карабахском постпредстве
Сотрудники правоохранительных органов Армении проводят обыск в карабахском представительстве в Ереване по экономическому делу четырехлетней давности, сообщил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:31:00+03:00
2025-12-11T15:31:00+03:00
2025-12-11T15:31:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ереван
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111618/86/1116188610_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_501c9b38ca6414672c7b8fd410b0ed52.jpg
https://ria.ru/20251211/moskva-2061401054.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111618/86/1116188610_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_046912e5cc8ecd289b9c5fbc9860cf3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ереван, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Ильхам Алиев
Правоохранительные органы Армении проводят обыск в карабахском постпредстве
В карабахском постпредстве в Ереване проходит обыск по делу 4-летней давности
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении проводят обыск в карабахском представительстве в Ереване по экономическому делу четырехлетней давности, сообщил журналистам адвокат Роман Ерицян.
"Обыск (в постпредстве в столичном районе Арабкир - ред.) проводится в рамках дела, касающегося событий в 2021 году", - сказал Ерицян.
По его словам, дело касается экономической сделки между юрлицом и одним из банков. Адвокат заявил, что ему неизвестно, как те события относятся к названному учреждению и какие документы там ищут.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении
с Азербайджаном
в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы
в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в состав автономии в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.