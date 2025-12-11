Правоохранительные органы Армении проводят обыск в карабахском постпредстве

"Обыск (в постпредстве в столичном районе Арабкир - ред.) проводится в рамках дела, касающегося событий в 2021 году", - сказал Ерицян.

По его словам, дело касается экономической сделки между юрлицом и одним из банков. Адвокат заявил, что ему неизвестно, как те события относятся к названному учреждению и какие документы там ищут.